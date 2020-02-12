Испанский суд разрешил вычитать время перекуров из зарплаты

Высший суд Испании признал правомерными действия компании, которая вычитала денежные суммы из зарплат курящих сотрудников.

Так, представители компании утверждали, что применяли испанское законодательство, когда стали вычитать время перекуров из рабочего времени работников. Согласно действующему закону, работодатели обязаны фиксировать уходы сотрудников с рабочего места. Такая норма была предназначена для предотвращения эксплуатации наемного персонала и увеличить гибкость графика. Такж, авторы закона предполагали, что такое требование позволит навести порядок в оплате сверхурочной работы.

Однако, эти изменения привели к негативным последствиям для около 10 миллионов испанских курильщиков.

Отмечается, что работники в Испании тратят на мелкие перерывы времени больше, чем большинство европейцев. Лидерами по уходам с рабочего места являются итальянцы и португальцы.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал инфографику на тему "сколько придется заплатить за курение в неположенном месте в разных странах мира".

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