"Гнобить нельзя": в Швейцарии введена уголовная ответственность за высказывания против геев

В Уголовном кодексе Швейцарии статья, предусматривающая ответственность за дискриминацию по цвету кожи и религии, расширится и будет включать и принцип сексуальной ориентации. Об этом сообщает The Guardian.

Так, на общественном референдуме 63,1% жителей Швейцарии выступили против гомофобных высказываний и преследований ЛГБТ-сообщества.

Теперь за нарушение закона можно получить штраф или тюремный срок до 3 лет. Наказание светит всем, кто будет проявлять гомофобию публично, например, называя это психическим отклонением или не пропуская гей-пару в ночной клуб. Что касается критики однополых отношений в узком кругу семьи или компании друзей, то здесь закон не распространяется.

Отмечается, что ЛГБТ-организации в Швейцарии назвали дополнение в закон настоящей победой и теперь намерены лоббировать узаконивания однополых браков и усыновления детей таковыми.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году в культурной столице России нашли труп убитой ЛГБТ-активистки.

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