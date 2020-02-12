Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа "Гнобить нельзя": в Швейцарии введена уголовная ответственность за высказывания против геев
НОВОСТИ Все новости

"Гнобить нельзя": в Швейцарии введена уголовная ответственность за высказывания против геев

Следующий шаг ЛГБТ-организаций - добиться узаконивания однополых браков

сегодня, 18:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Гнобить нельзя": в Швейцарии введена уголовная ответственность за высказывания против геев

В Уголовном кодексе Швейцарии статья, предусматривающая ответственность за дискриминацию по цвету кожи и религии, расширится и будет включать и принцип сексуальной ориентации. Об этом сообщает The Guardian.

Так, на общественном референдуме 63,1% жителей Швейцарии выступили против гомофобных высказываний и преследований ЛГБТ-сообщества.

Теперь за нарушение закона можно получить штраф или тюремный срок до 3 лет. Наказание светит всем, кто будет проявлять гомофобию публично, например, называя это психическим отклонением или не пропуская гей-пару в ночной клуб. Что касается критики однополых отношений  в узком кругу семьи или компании друзей, то здесь закон не распространяется.

Отмечается, что ЛГБТ-организации в Швейцарии назвали дополнение в закон настоящей победой и теперь намерены лоббировать узаконивания однополых браков и усыновления детей таковыми.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году в культурной столице России нашли труп убитой ЛГБТ-активистки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/09/swiss-vote-to-approve-legislation-to-protect-lgbtq-rights
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...