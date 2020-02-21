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Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения всех, родившихся с ней в один день

Президент Швейцарии 14 мая будет праздновать свой юбилей и пригласила на него всех, кто в этот день отмечает свой день рождения

сегодня, 10:04 525
Автор:

• Наталья Шевченко

Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения всех, родившихся с ней в один день

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга пригласила на свой 60-летний юбилей всех граждан своей страны, которые появились на свет в тот же день и в тот же год, пишет The Local.

Сограждане, решившие принять участие в торжестве, должны зарегистрироваться на сайте президента и выслать копию документа, удостоверяющего личность.


Симонетта Соммаруга родилась 14 мая 1960 года. Отмечать свой юбилей она собирается недалеко от Берна. Детали празднования не сообщаются.

В один день с главой государства родились около 260 швейцарцев.
 
Как сообщало издание "Комментарии", президентом Швейцарии на 2015 год избрана начальник федерального департамента (министр) юстиции и полиции Швейцарии, представительница Социал-демократической партии Симонетта Соммаруга.

Вице-президентом страны вместо Соммаруги избран член партии "РДП. Либералы" Иоганн Шнайдер-Амман, занимающий пост главы федерального департамента экономики, образования и исследований. Новые обязанности политики будут выполнять одновременно с прежними: они продолжат руководить своими министерствами.

Напомним, президент и вице-президент избираются на основе принципа ротации из числа членов правительства сроком на один год без права переизбрания на следующий срок. При этом президентом становится министр, занимавший до этого в течение года пост вице-президента.

В Швейцарии у президента в основном представительские функции. Он не является ни главой государства, ни главой правительства и не руководит другими министрами. Функции коллективного главы государства в альпийской республике выполняет Федеральный совет в полном составе - правительство, состоящее из семи министров. Тем не менее, президент ведет заседания кабмина, и если по тому или иному вопросу голоса в Федеральном совете распределяются поровну, то его позиция является решающей.

 

 


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Источник: https://www.thelocal.ch/20200220/swiss-president-invites-everyone-born-on-her-birthday
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