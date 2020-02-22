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ЕС не смог принять бюджет на 2021-2027 годы

Саммит Евросоюза по бюджету завершился провалом

сегодня, 14:50
Автор:

• Наталья Шевченко

ЕС не смог принять бюджет на 2021-2027 годы

Бюджетный саммит ЕС завершился без соглашения после противостояния между богатыми государствами-членами и другими странами, пишет ВВС.

 Дания, Австрия, Швеция и Нидерланды не согласны на бюджет более 1% ВВП блока.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, переговоры были прерваны из-за "слишком больших разногласий", однако к этой теме в любом случае придется вернуть.

На саммите председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил с предложением ограничить общие расходы на уровне 1,069% от общего ВВП ЕС. Экономная четверка и страны-бенефициары отвергли компромиссное предложение 

Это немного меньше, чем его первоначальное предложение 1,074%, что эквивалентно 1,09 трлн евро.

Но чистые страны-бенефициары хотели получить больше 1,074%, в то время как экономная четверка хотела максимум 1%.

Возникли также разногласия по поводу того, как будет расходоваться бюджет.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее Европарламент отклонил предложенный Европейским советом проект многолетнего бюджета ЕС на 2021-27 года, признав его неудовлетворительным.

 


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Источник: https://www.bbc.com/
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