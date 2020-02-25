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Глава правительства Румынии ушел в отставку

Президент Румынии принял заявление об отставке у Людовика Орбана

сегодня, 20:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава правительства Румынии ушел в отставку

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан сложил полномочия и покинул пост в связи с вотумом недоверия, объявленного ему Национал-либеральной партией. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

По словам президента Клауса Йоханниса, данная ситуация была вызвана бойкотом состоявшегося вчера во время заседания парламента со стороны Социал-демократической партии.

Глава Румынии также отметил, что принял отставку главы кабинета и созвал на среду, 26 февраля, консультации с парламентскими политическими партиями с целью выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра.

Отметим, что вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия после того, как правительство взяло на себя ответственность за реформу избирательного законодательства. Согласно них, мэров городов должны выбирать не в один тур выборов, а в два.

По словам представителей Либерал-демократической партии, досрочные парламентские выборы могут провести вместе с местными - то есть летом этого года.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Орбан стал премьер-министром Румынии в конце прошлого года также в результате массовых протестов против правительства.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/premer-ministr-rumynii-slozhil-polnomochiya-1582655063.html
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