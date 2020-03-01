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Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосец "Эйзенхауэр" сопровождают крейсеры и эсминцы

сегодня, 10:25 694
Автор:

• Сергей Медведев

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианесущее судно США под названием  USS Eisenhower прошло пролив Гибралтар и вошло в Средиземное море. Такая информация размещена на интернет-сайте по отслеживанию  судов Marine Traffic.

Авианосец сопровождают несколько вспомогательных американских кораблей. Командование ВМС США отмечает, что группа кораблей, которую возглавляет авианосец проводит операцию по обеспечению безопасности на море. В состав  группировки входят два ракетных крейсера и три эсминца. Командующим авианосцем назначен капитан Кайл Хиггинс.

Авиианосец  USS Eisenhower был построен в 1970 году. В 1991 году его задействовали во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.

Как сообщал портал "Комменатрии", американский авианосец впервые после Вьетнамской войны зашел в порт Вьетнама.


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Источник: https://ria.ru/20200301/1565801727.html
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