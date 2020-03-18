В Испании собак сдают в аренду для обхода карантина

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В Испании местные
жители пытаются использовать собак, чтобы выйти из дома во время карантина.
Некоторые даже сдают в аренду своих домашних питомцев, чтобы другие смогли
выйти на улицу. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на BBC.
Правительство Испании
ввело общенациональный карантин и запрет на передвижения на 15 дней. Местным
запретили выходить из дома за исключением важных и экстренных случаев. Одной из
причин выхода на улицу считается выгул собаки.
В связи с этим
владельцы собак в некоторых регионах страны решили сдавать своих животных в
аренду другим людям, которые хотят выйти на улицу, но не имеют для этого аргументированных
причин.
Некоторые люди даже
выходили на улицу с игрушечными животными, чтобы обойти запрет. А стоимость
одноразовой аренды собаки достигает 50 евро.
"Собаку нужно
выгуливать, но следует делать это как можно быстрее", — заявил мэр Мадрида Хосе
Луис Мартинес Альмейда.
На момент публикации в Испании
почти 14 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них 623 пациента умерли, а еще 1081
выздоровел.
Как сообщал портал "Комментарии",
российское издание "Коммерсантъ" выплатит своим сотрудникам по 1000 долларов в "непростые
времена" из-за коронавируса.
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