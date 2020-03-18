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В Испании собак сдают в аренду для обхода карантина

Карантин в Испании вынуждает местных использовать собак, чтобы выйти на улицу

сегодня, 19:03
Автор:

• Антон Варанов

В Испании собак сдают в аренду для обхода карантина

В Испании местные жители пытаются использовать собак, чтобы выйти из дома во время карантина. Некоторые даже сдают в аренду своих домашних питомцев, чтобы другие смогли выйти на улицу. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на BBC.

Правительство Испании ввело общенациональный карантин и запрет на передвижения на 15 дней. Местным запретили выходить из дома за исключением важных и экстренных случаев. Одной из причин выхода на улицу считается выгул собаки.

В связи с этим владельцы собак в некоторых регионах страны решили сдавать своих животных в аренду другим людям, которые хотят выйти на улицу, но не имеют для этого аргументированных причин.

Некоторые люди даже выходили на улицу с игрушечными животными, чтобы обойти запрет. А стоимость одноразовой аренды собаки достигает 50 евро.

"Собаку нужно выгуливать, но следует делать это как можно быстрее", — заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда.

На момент публикации в Испании почти 14 тысяч человек заболели коронавирусом Covid-19. Из них 623 пациента умерли, а еще 1081 выздоровел.

Как сообщал портал "Комментарии", российское издание "Коммерсантъ" выплатит своим сотрудникам по 1000 долларов в "непростые времена" из-за коронавируса.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/v-ispanii-sobak-predlagayut-v-arendu-chtoby-obojti-karantin
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