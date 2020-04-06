Финляндия будет завозить к себе чартерами украинских работников

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Сезонных рабочих из Украины власти Финляндии планируют перевозить чартерными авиарейсами. В данный момент такую возможность обсуждают в Министерстве труда Финляндии.
Финские аграрии столкнулись с дефицитом рабочей силы из-за пандемии коронавируса. На фермах большинство работников являются выходцами из Украины, России и Таиланда. В случае, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя и в полном объеме, в стране могут закончиться продукты питания, а цены на сельхозпродукцию могут возрасти.
В Минтруда разрабатывают план завоза работников из-за рубежа. Правила предусматривают двухнедельный карантин при въезде иностранных рабочих.
Как сообщал портал "Комментарии", Германия решила принимать заробитчан, несмотря на вспышку коронавируса в Европе. Без сезонных работников местные фермеры могут не справиться со сбором урожая.
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