Финляндия будет завозить к себе чартерами украинских работников

Сезонных рабочих из Украины власти Финляндии планируют перевозить чартерными авиарейсами. В данный момент такую возможность обсуждают в Министерстве труда Финляндии.

Финские аграрии столкнулись с дефицитом рабочей силы из-за пандемии коронавируса. На фермах большинство работников являются выходцами из Украины, России и Таиланда. В случае, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя и в полном объеме, в стране могут закончиться продукты питания, а цены на сельхозпродукцию могут возрасти.

В Минтруда разрабатывают план завоза работников из-за рубежа. Правила предусматривают двухнедельный карантин при въезде иностранных рабочих.

Как сообщал портал "Комментарии", Германия решила принимать заробитчан, несмотря на вспышку коронавируса в Европе. Без сезонных работников местные фермеры могут не справиться со сбором урожая.

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