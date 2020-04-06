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Финляндия будет завозить к себе чартерами украинских работников

Для украинских заробитчан планируют чартеры в Финляндию

6 апреля 2020, 15:29 2117
Автор:

• Сергей Медведев

Финляндия будет завозить к себе чартерами украинских работников

Сезонных рабочих из Украины власти Финляндии планируют перевозить чартерными авиарейсами. В данный момент такую возможность обсуждают в Министерстве труда Финляндии.

Финские аграрии столкнулись с дефицитом рабочей силы из-за пандемии коронавируса. На фермах большинство работников являются выходцами из Украины, России и Таиланда. В случае, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя и в полном объеме, в стране могут закончиться продукты питания, а цены на сельхозпродукцию могут возрасти.

В Минтруда разрабатывают план завоза работников из-за рубежа. Правила предусматривают двухнедельный карантин при въезде иностранных рабочих.

Как сообщал портал "Комментарии", Германия решила принимать заробитчан, несмотря на вспышку коронавируса в Европе. Без сезонных работников местные фермеры могут не справиться со сбором урожая.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/6/7108419/
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