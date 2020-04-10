7 миллионов тюльпанов без туристов: королевский парк цветов в Голландии закрыт из-за коронавируса

Впервые с момента открытия в 1950 году, знаменитый королевский парк цветов Кекенхоф в Голландии будет закрыт из-за коронавируса. Ежегодно 7 миллионов цветов тюльпанов привлекают около 1,5 миллиона посетителей из более чем 100 стран мира. Об этом пишет Forbes.



Решение запретить посещение парка в разгар сезона стало не простым для руководства. Кроме того, без работы остались около 1300 сотрудников парка.

Самый большой в мире цветочный сад, расположенный в Лиссе, Южная Голландия, должен был открыться 21 марта. Первоначально эта дата была перенесена на 6 апреля из-за мер по борьбе с коронавирусом. Теперь карантин из-за коронавируса в Голландии продлится по меньшей мере до 28 апреля, и парк вынуждены были закрыть.

Ограничения в Голландии имеют довольно специфический характер и заключаются в ограничении работы только предприятий, деятельность которых предполагает множественные тесные контакты, например, это касается парикмахерских, косметологические кабинеты, бордели района "Красных фонарей". В то же время, из-за невозможности обеспечить для посетителей условия, при которых они смогут придерживаться дистанции в 1,5 метра, были вынуждены прекратить работу музеи. Этому примеру последовал и парк Кекенкоф.

Компания Siemerink прогнозирует потери выручки в размере 23 миллионов евро в результате закрытия парка цветов.

Закрытие не помешало садам впасть в пасхальное настроение. Около 50 сотрудников остаются на месте, готовя его к открытию в 2021 году. Они также заняты украшением его цветущими луковицами и кроликами.

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