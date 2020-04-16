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Лукашенко назвал COVID-19 "уроком" для наркоманов и курильщиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное замечание о коронавирусе COVID-19

сегодня, 18:09
Автор:

• Екатерина Белоброва

Лукашенко назвал COVID-19 "уроком" для наркоманов и курильщиков

Сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 стала хорошим уроком для людей, которые употребляют наркотики и имеют зависимость от сигарет. Об этом передает издание "Белта".

Так, на сегодняшнем заседании белорусского правительства по рассмотрению вопроса об амнистии и помиловании лиц, которые осуждены по уголовным статьям распространения наркотиков, глава республики отметил, что коронавирус стал мотивацией для людей с вредными привычками, чтобы пересмотреть свою жизнь.

"Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", - отметил Лукашенко.

Кроме того, он обозначил, что полученный "урок" бывшие заключенные могут понести в общество, в хорошем смысле, "заражая" им людей, а это значит, что рассматривать вопрос амнистии, хоть и кропотливо, но надо.

"Они в хорошем смысле смогут заразить этим "вирусом" всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика", - заключил президент Беларуси.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает опасность коронавируса и отказывается вводить в республике карантин, несмотря на то, что на территории страны уже массово начали умирать люди.

"У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет... Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей", - заявил лидер нации.


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Источник: https://www.belnovosti.by/obshchestvo/lukashenko-o-koronaviruse-dlya-narkomanov-i-kurcov-eto-horoshiy-urok
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