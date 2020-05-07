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Когда выйдут с карантина секс-работницы: в Нидерландах назвали сроки

Первыми из карантина будут выходить парикмахеры и рестораторы. Проституткам придется подождать, - премьер-министр

сегодня, 11:16
Автор:

• Виолетта Комаровская

Когда выйдут с карантина секс-работницы: в Нидерландах назвали сроки

Секс-работницы в Нидерландах смогут выйти с карантина не ранее, чем осенью. Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте. Он представил поэтапный план отмены карантинных ограничений, пишет Politico. 

Первыми вернутся к работе уже 11 мая парикмахеры и работники салонов красоты. Но работать обязаны будут только по записи и дезинфицировать помещение после каждого клиента. 

С 1-го июня в Нидерландах вернется на маршруты общественный транспорт. График движения будет таким же, как и до карантина, однако всех пассажиров и водителей обяжут носить защитные маски. Также в начале лета в ограниченном режиме начнут работать рестораны, кафе, кинотеатры и театры. 

А вот работников сферы секс-услуг попросили с открытием пока подождать. Публичные дома и секс-клубы будут закрыты до сентября. Принимать клиентом им запрещено. Напомним, что один из самых известных районов нидерландской столицы - Амстердама - это квартал красных фонарей. Сейчас в заведения, расположенные там, клиентов не пускают. Проститутки временно остались без работы и ранее даже просили соотечественников помочь им материально. 

Премьер-министр уверяет, если будет возможность ускорить выход из карантина, то это обязательно сделают. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за карантина в Германии без крыши над головой остались тысячи проституток.


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Источник: https://www.politico.eu/
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