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Главная Новости Мир Европа Могила в доме: супруги из Норвегии нашли во время ремонта древнее захоронение
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Могила в доме: супруги из Норвегии нашли во время ремонта древнее захоронение

За свою находку супруги, обнаружившие древнюю могилу в собственном доме, получат вознаграждение от государства

28 мая 2020, 08:53 comments599
Автор:

Виолетта Комаровская

Могила в доме: супруги из Норвегии нашли во время ремонта древнее захоронение

Супруги из Норвегии нашли в собственном доме могилу викинга. На древнее захоронение они наткнулись, когда решили на карантине сделать ремонт. Об этом сообщает издание The Local.

Дом, где живет семейная пара, был построен еще в 1914 году. Пока был карантин, супруги решили привести жилище в порядок и поменять теплоизоляцию. Для этого пришлось снимать полы. Тут и выяснилось, что все это время пара жила в буквальном смысле на костях. 

Первым, что увидели супруги, были топор и бусина непонятного происхождения.

"Мы почему-то решили, что бусинка - это какое-то колесо. Возможно, от игрушечной машинки. Мы решили это проверить", - рассказывают супруги. 

Семья решила обратиться в местную администрацию. Те отправили на место находки археологов. Стоит отметить, что специалисты были крайне удивлены, ведь раскапывать могилу викинга в частном доме им довелось впервые. Предполагают, что захоронению не менее тысячи лет. 

"Марианн и ее супруг должны получить награду. Для Норвегии это нормальная ситуация. Если кто-то находит артефакты из прошлого, ему правительство дает вознаграждение", - говорит один из археологов - Мартинус Хауглид.  

Топор и бусину уже отправили в местный музей. А вот с ремонтом супругам придется подождать, пока в их доме не закончатся раскопки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что харьковские археологи нашли захоронение скифской женщины. 

Фото: The Local



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Источник: https://www.thelocal.no/20200526/norway-couple-find-viking-grave-under-floor-of-house
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