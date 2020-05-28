Могила в доме: супруги из Норвегии нашли во время ремонта древнее захоронение

Супруги из Норвегии нашли в собственном доме могилу викинга. На древнее захоронение они наткнулись, когда решили на карантине сделать ремонт. Об этом сообщает издание The Local.



Дом, где живет семейная пара, был построен еще в 1914 году. Пока был карантин, супруги решили привести жилище в порядок и поменять теплоизоляцию. Для этого пришлось снимать полы. Тут и выяснилось, что все это время пара жила в буквальном смысле на костях.

Первым, что увидели супруги, были топор и бусина непонятного происхождения.

"Мы почему-то решили, что бусинка - это какое-то колесо. Возможно, от игрушечной машинки. Мы решили это проверить", - рассказывают супруги.

Семья решила обратиться в местную администрацию. Те отправили на место находки археологов. Стоит отметить, что специалисты были крайне удивлены, ведь раскапывать могилу викинга в частном доме им довелось впервые. Предполагают, что захоронению не менее тысячи лет.

"Марианн и ее супруг должны получить награду. Для Норвегии это нормальная ситуация. Если кто-то находит артефакты из прошлого, ему правительство дает вознаграждение", - говорит один из археологов - Мартинус Хауглид.

Топор и бусину уже отправили в местный музей. А вот с ремонтом супругам придется подождать, пока в их доме не закончатся раскопки.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что харьковские археологи нашли захоронение скифской женщины.

Фото: The Local





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