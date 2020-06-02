Испанские пляжи заполонили отдыхающие

Пляжи в Испании в понедельник, 1 июня, заполонили отдыхающие. Это произошло на фоне послаблений карантина и в рамках правительственных шагов по возрождению туризма. Об этом пишет Reuters.



Поскольку ограничения из-за коронавируса были ослаблены, в понедельник было разрешено посещение всех пляжей, за исключением тех, что расположены вокруг Барселоны, которая по-прежнему считается зоной риска.

Кроме того, впервые за несколько месяцев в Испании не сообщили о новых случаях смерти в следствие коронавируса. Власти страны планируют обеспечить максимально безопасные условия для здоровья людей, чтобы вновь привлечь туристов на свои курорты.

Туризм является одним из восьми направлений, в которых занято самое больше количество населения страны, также он приносит более 12% от ВВП. Испания является второй по посещаемости стране в мире после Франции.

Испания попала в перечень стран, которые больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса. В течение последних четырех месяцев доходы от туризма сократились приблизительно в четыре раза.

Министр транспорта Хосе Луис Абалос сообщил государственному вещателю TVE, что некоторые иностранные туристы могут быть допущены на Канарские и Балеарские острова раньше июля, на который запланировано возобновления международного туризма.

Ранее "Комментарии" писали, что в Испании решили разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля. Но по приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.

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