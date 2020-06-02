Испанские пляжи заполонили отдыхающие

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Пляжи в Испании в понедельник, 1 июня, заполонили отдыхающие. Это произошло
на фоне послаблений карантина и в рамках правительственных шагов по возрождению
туризма. Об этом пишет Reuters.
Поскольку ограничения из-за коронавируса были ослаблены, в понедельник было
разрешено посещение всех пляжей, за исключением тех, что расположены вокруг
Барселоны, которая по-прежнему считается зоной риска.
Кроме того, впервые за несколько месяцев в Испании не сообщили о новых
случаях смерти в следствие коронавируса. Власти страны планируют обеспечить
максимально безопасные условия для здоровья людей, чтобы вновь привлечь
туристов на свои курорты.
Туризм является одним из восьми направлений, в которых занято самое больше
количество населения страны, также он приносит более 12% от ВВП. Испания
является второй по посещаемости стране в мире после Франции.
Испания попала в перечень стран, которые больше всего пострадали из-за
пандемии коронавируса. В течение последних четырех месяцев доходы от туризма сократились
приблизительно в четыре раза.
Министр транспорта Хосе Луис Абалос сообщил государственному вещателю TVE,
что некоторые иностранные туристы могут быть допущены на Канарские и Балеарские
острова раньше июля, на который запланировано возобновления международного
туризма.
Ранее "Комментарии" писали, что в Испании решили разрешить въезд в страну
иностранным туристам с
июля. Но по приезду в страну туристам придется провести двухнедельную
изоляцию.
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