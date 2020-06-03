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Дом Гитлера превратят в полицейский участок

Австрия планирует преобразовать дом Адольфа Гитлера

сегодня, 00:34
Автор:

Антон Корнилов

Дом Гитлера превратят в полицейский участок Австрия представила план архитектурного превращение дома Адольфа Гитлера в полицейский участок с целью нейтрализации пространства и борьбы с привлечением внимания неонацистов. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Дом, в котором родился диктатор нацистской Германии Адольф Гитлер, давно планировали переоборудовать. В Австрии обсуждали этот вопрос в течение десятилетий, но теперь решили превратить его в офис полиции, чтобы он "никогда больше не вызывал ассоциации с национал-социализмом".

По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, превращение дома Гитлера в полицейский участок — целесообразное использование здания, потому что полиция — защитник основ прав и свобод человека в обществе.

Ремонт обойдется Австрии в 5 миллионов евро и должен быть закончен уже к началу 2023 года. Несмотря на позицию Германии, Австрия в течение многих лет отрицала свою ответственность и причастность к преступлениям Гитлера и нацистов. Австрия считала себя первой жертвой нацизма, потому что именно эту страну Адольф Гитлер присоединил к нацистской Германии в 1938 году.

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Источник: https://twitter.com/EmmaPeel_Knight/status/1267771798973812740
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