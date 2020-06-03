Дом Гитлера превратят в полицейский участок

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Дом, в котором родился диктатор нацистской Германии Адольф
Гитлер, давно планировали переоборудовать. В Австрии обсуждали этот вопрос в
течение десятилетий, но теперь решили превратить его в офис полиции, чтобы он "никогда
больше не вызывал ассоциации с национал-социализмом".
По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера,
превращение дома Гитлера в полицейский участок — целесообразное использование
здания, потому что полиция — защитник основ прав и свобод человека в обществе.
Ремонт обойдется Австрии в 5 миллионов евро и должен быть закончен
уже к началу 2023 года. Несмотря на позицию Германии, Австрия в течение многих
лет отрицала свою ответственность и причастность к преступлениям Гитлера и
нацистов. Австрия считала себя первой жертвой нацизма, потому что именно эту
страну Адольф Гитлер присоединил к нацистской Германии в 1938 году.
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