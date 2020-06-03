Главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от карантина из-за большого числа смертей

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл публично признал ошибкой свою стратегию отказа от карантина в условиях распространения пандемии коронавируса

Covid

-19. Его стратегия борьбы с отказом от самоизоляции привела к слишком большому числу смертей. Об этом сообщили в издании

Bloomberg

со ссылкой на интервью Андерса Тегнелла шведскому радио.

Специалист в области эпидемиологии заявил, что Швеция должна была выбрать нечто среднее между отказом от карантина и решениями остального мира. По его словам, другие страны ввели сразу несколько видов различных мер противодействия распространению пандемии коронавируса Covid-19, но не все из них были удачными. Пока трудно сказать, какие именно меры помогли.

Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен заявила, что главный шведский эпидемиолог до сих пор не может дать точного ответа, какие именно меры следовали принять вместо отказа от общенационального карантина в Швеции.

Как сообщал портал "Комментарии", Укрзализныця вернула пассажирам 130 миллионов гривень за отмененные из-за общенационального карантина в Украине рейсы.

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