Главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от карантина из-за большого числа смертей

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Специалист в области эпидемиологии заявил, что Швеция должна
была выбрать нечто среднее между отказом от карантина и решениями остального
мира. По его словам, другие страны ввели сразу несколько видов различных мер
противодействия распространению пандемии коронавируса Covid-19, но не все из них были
удачными. Пока трудно сказать, какие именно меры помогли.
Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена
Халленгрен заявила, что главный шведский эпидемиолог до сих пор не может дать
точного ответа, какие именно меры следовали принять вместо отказа от
общенационального карантина в Швеции.
Как сообщал портал "Комментарии", Укрзализныця вернула пассажирам 130 миллионов гривень за отмененные из-за общенационального
карантина в Украине рейсы.
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