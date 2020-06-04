"Убийство Джорджа Флойда": в Афинах прошла волна протестов у посольства США

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В столице Греции проходят массовые беспорядки у здания
посольства США как солидарность с демонстрациями
против расизма в нескольких американских штатах. Об этом сообщает западное издание The Reuters.
Дипломатическое посольство в Афинах забросали камнями и
коктейлями Молотова, здание оцепили отряды полиции.
Как отмечает СМИ,
демонстранты также подожгли несколько мусорных баков, в результате чего
потребовалось вмешательство пожарных. Беспорядки спровоцировали аресты, в
результате чего в автозаках оказалось семь наиболее активных греков.
Марш организовали левые
внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное
единство". Демонстранты держали плакаты и плакаты с надписями
"Черная жизнь имеет значение" и "Я не могу дышать". По
официальным данным, у посольства собралось более тысячи демонстрантов и
пикетчиков.
Напомним, ранее портал
"Комментарии" сообщал, что Папа Римский Франциск призвал американцев прекратить крушение улиц и кровопролития, несмотря на верный мотив нетерпимости к расизму.
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