"Убийство Джорджа Флойда": в Афинах прошла волна протестов у посольства США

В столице Греции проходят массовые беспорядки у здания посольства США как солидарность с демонстрациями против расизма в нескольких американских штатах. Об этом сообщает западное издание The Reuters.

Дипломатическое посольство в Афинах забросали камнями и коктейлями Молотова, здание оцепили отряды полиции.

Как отмечает СМИ, демонстранты также подожгли несколько мусорных баков, в результате чего потребовалось вмешательство пожарных. Беспорядки спровоцировали аресты, в результате чего в автозаках оказалось семь наиболее активных греков.

Марш организовали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". Демонстранты держали плакаты и плакаты с надписями "Черная жизнь имеет значение" и "Я не могу дышать". По официальным данным, у посольства собралось более тысячи демонстрантов и пикетчиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский Франциск призвал американцев прекратить крушение улиц и кровопролития, несмотря на верный мотив нетерпимости к расизму.

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