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Главная Новости Мир Европа В Польше начались учения с тысячами военнослужащими США
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В Польше начались учения с тысячами военнослужащими США

Совместные польско-американские военные учения были отложены из-за пандемии коронавируса

сегодня, 14:06
Автор:

Сергей Медведев

В Польше начались учения с тысячами военнослужащими США

В Польше стартовали масштабные военные учения  Defender Europe 20, которые пришлось отложить из-за коронавируса. В учениях задействованы тысячи американских военнослужащих. Открыл учения министр национальной обороны Польши  Мариуш Блащак.

 "Эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило свое боевой готовности" – заявил глава военного ведомства.

К учениям, которые пройдут на Дравском полигоне, привлекут 2 тысячи польских военнослужащих, всего же участвовать будут 6 тыс. человек. Среди техники — сто танков, 230 боевых машин и авиация. Суммарно, в маневрах задействуют около 2 тыс.единиц техники.

Основной целью учений организаторы заявили "повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее американские власти решили отменить военно-морские учения, которые собирались провести совместно с Марокко. Учения под названием "Африканский морской лев" с участием военных кораблей США и судов Королевского морского флота (КМФ) Марокко должны были начаться  у побережья города Агадир. Решение принято в связи с растущей напряженностью с Ираном.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4236960-v-polshe-startovaly-masshtabnye-uchenyia-s-uchastyem-voisk-ssha
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