В Польше начались учения с тысячами военнослужащими США

В Польше стартовали масштабные военные учения Defender Europe 20, которые пришлось отложить из-за коронавируса. В учениях задействованы тысячи американских военнослужащих. Открыл учения министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило свое боевой готовности" – заявил глава военного ведомства.

К учениям, которые пройдут на Дравском полигоне, привлекут 2 тысячи польских военнослужащих, всего же участвовать будут 6 тыс. человек. Среди техники — сто танков, 230 боевых машин и авиация. Суммарно, в маневрах задействуют около 2 тыс.единиц техники.

Основной целью учений организаторы заявили "повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее американские власти решили отменить военно-морские учения, которые собирались провести совместно с Марокко. Учения под названием "Африканский морской лев" с участием военных кораблей США и судов Королевского морского флота (КМФ) Марокко должны были начаться у побережья города Агадир. Решение принято в связи с растущей напряженностью с Ираном.

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