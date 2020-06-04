"Заробитчане нервничают": Польша не планирует открывать границы в ближайшее время

Правительство Польши внимательно анализирует динамику заболеваний COVID-19 внутри страны и в соседних государствах и, когда ситуация будет безопасной, примет решение об открытии внешних границ. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Именно поэтому, как заявил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, пока рано говорить о приблизительных датах возобновления транспортного сообщения извне.

"Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисного реагирования, который происходит раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что решение об открытии границ является безопасным, мы его примем", - заключил польский министр.

Дворчик подчеркнул, что пандемия коронавируса изменила Европу и мир, а с определенными ограничениями и неудобствами "нужно будет считаться еще некоторое время".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще до закрытия границ из-за коронавируса COVID-19, так называемые "заробитчане" из Украины выявили желание остаться в Польше.

"51% украинцев хочет остаться и продолжать работу в Польше. Их волнуют вопросы, как продлить разрешения на работу или легальное пребывание, срок действия которых закончился во время карантина. А те, кто уехал в Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина - это 33% позвонивших", - заключают в докладе социологического анализа, собранных из звонков и обращений в рамках программы соцпомощи украинцам "Мы вместе".



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