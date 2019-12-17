"Пенсионные протесты в Париже": полиция начала разгон демонстрантов

Сегодня в ходе активной фазы многодневных демонстраций против представленной французским правительством пенсионной реформы, полиция начала использовать слезоточивый газ. Об этом передает информагентство "РБК-Украина", ссылаясь на французскую прессу.

В ходе столкновений с силовиками о пострадавших не сообщается. Это стал 13-й день демонстраций во Франции. Сегодня шествия против пенсионной реформы проходят в Нанси, Руан, Нант, Авиньон, Марсель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции представили ту самую пенсионную реформу, которая вызвала волну народного негодования и стихийные забастовки и транспортный коллапс.

Реформа предполагает, что для всех граждан вводится минимальная пенсия в размере 1000 евро в возрасте с 62 лет. Однако, для получения полного размера пенсии включая бонусы, необходимо работать до 64 лет. Отмечается, что правительство удовлетворило часть требований профсоюзов — новые правила не коснутся людей, которые родились до 1975 года.



