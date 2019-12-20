Забастовки профсоюзов во Франции продолжатся на рождественские праздники

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Во Франции
представители профсоюзов заявили, что продолжают забастовки в стране. Об этом
сообщает Reuters.
По информации издания, забастовки продолжатся на рождественские праздники. На праздники,
когда многие семьи едут к своим родным, транспорт, скорее всего, будет
заблокирован. Страну ждет транспортный коллапс.
Французские
профсоюзы уже который месяц протестуют в стране из-за пенсионной реформы. Новая
пенсионная реформа вызвала волну
народного гнева. Через пять лет все действующие 42 "специальные
режимы" выхода на пенсию должна заменить универсальная система. Выходить
на пенсию можно будет с 62 лет, а получать полную пенсию без отчислений - с 64
лет. Этот возраст планировали постепенно повышать. Отмечается,
что правительство удовлетворило часть требований профсоюзов — новые правила не
коснутся людей, которые родились до 1975 года.
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