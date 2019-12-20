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Забастовки профсоюзов во Франции продолжатся на рождественские праздники

Во Франции по-прежнему наблюдаются проблемы в работе общественного транспорта из-за забастовки

сегодня, 03:40
Автор:

• Ольга Чародий

Во Франции представители профсоюзов заявили, что продолжают забастовки в стране. Об этом сообщает Reuters.

По  информации издания, забастовки продолжатся  на рождественские праздники. На праздники, когда многие семьи  едут к своим  родным, транспорт, скорее всего, будет заблокирован. Страну ждет транспортный коллапс.

Французские профсоюзы уже который месяц протестуют в стране из-за пенсионной реформы. Новая пенсионная реформа вызвала волну  народного  гнева. Через пять  лет все действующие 42 "специальные режимы" выхода на пенсию должна заменить универсальная система. Выходить на пенсию можно будет с 62 лет, а получать полную пенсию без отчислений - с 64 лет. Этот возраст планировали постепенно повышать. Отмечается, что правительство удовлетворило часть требований профсоюзов — новые правила не коснутся людей, которые родились до 1975 года.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции представили ту самую пенсионную реформу, которая вызвала волну народного негодования и стихийные забастовки и транспортный коллапс.

Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-france-protests-pensions/french-pm-unions-fail-to-break-pension-strike-deadlock-as-christmas-looms-idUKKBN1YN2FD?il=0
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