Забастовки профсоюзов во Франции продолжатся на рождественские праздники

Во Франции представители профсоюзов заявили, что продолжают забастовки в стране. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, забастовки продолжатся на рождественские праздники. На праздники, когда многие семьи едут к своим родным, транспорт, скорее всего, будет заблокирован. Страну ждет транспортный коллапс.

Французские профсоюзы уже который месяц протестуют в стране из-за пенсионной реформы. Новая пенсионная реформа вызвала волну народного гнева. Через пять лет все действующие 42 "специальные режимы" выхода на пенсию должна заменить универсальная система. Выходить на пенсию можно будет с 62 лет, а получать полную пенсию без отчислений - с 64 лет. Этот возраст планировали постепенно повышать. Отмечается, что правительство удовлетворило часть требований профсоюзов — новые правила не коснутся людей, которые родились до 1975 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции представили ту самую пенсионную реформу, которая вызвала волну народного негодования и стихийные забастовки и транспортный коллапс.