Партнеры Украины в Европе выражают недоумение позицией Порошенко, - СМИ

Представители внешнеполитического ведомства Франции на брифинге для послов стран-членов Евросоюза отметили усилия французской стороны, и особенно президента Эммануэля Макрона, в вопросе организации саммита "нормандской четверки", передает ZIK.



Французские политологи, которые сопровождали ход саммита в Париже, отметили в эксклюзивном комментарии, что данные усилия можно считать особенно успешными на фоне разногласий и противоречий между Украиной и Россией.



В МИД Франции отметили большой объем дипломатической работы, которая позволила наладить конструктивный диалог между Макроном и президентом России Владимиром Путиным, в частности во время переговоров двух лидеров в Брегансоне летом текущего года. Именно на этой встрече определили необходимость проведения "нормандского саммита".



Французские эксперты напомнили, что параллельно налаживался диалог с украинской стороной. В частности, были организованы визиты президента Украины Владимира Зеленского в Париж весной и летом 2019 года, что позволило укрепить двусторонние отношения.



В то же время французские политологи удивлены позицией бывшего президента Украины Петра Порошенко, который подверг критике результаты саммита. По словам экспертов, Зеленский пытается найти оптимальные пути выполнения обязательств, которые ранее взял на себя Порошенко. Они отметили, что позицией Порошенко удивлены многие партнеры Украины, в том числе и представители МИД Франции.