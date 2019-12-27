Во Франции с колеса обозрения эвакуировали более ста человек

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Во Франции с колеса обозрения
были эвакуированы более ста человек. Об этом сообщила газета Le Progrès.
Во французском городе Роане отключили свет в городе, и
сотрудникам аттракциона пришлось посетителям снимать с колеса обозрения.
Одна из пассажирок рассказала, что сначала все подумали, что это часть шоу, но потом все стали волноваться. Включили
свет только через 15 минут, однако за это время сотрудники полиции и спасатели начали
эвакуацию граждан с колеса обозрения. Аттракцион продолжал вращаться по инерции
некоторое время.
Владелец аттракциона решил не рисковать и, как только
последние кабинки опустели, остановил колесо до пятницы.
По его словам, если бы
подача электричества не была восстановлена, операция по эвакуации пассажиров
заняла бы несколько часов.
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