Во Франции с колеса обозрения были эвакуированы более ста человек. Об этом сообщила газета Le Progrès.

Во французском городе Роане отключили свет в городе, и сотрудникам аттракциона пришлось посетителям снимать с колеса обозрения.

Одна из пассажирок рассказала, что сначала все подумали, что это часть шоу, но потом все стали волноваться. Включили свет только через 15 минут, однако за это время сотрудники полиции и спасатели начали эвакуацию граждан с колеса обозрения. Аттракцион продолжал вращаться по инерции некоторое время.

Владелец аттракциона решил не рисковать и, как только последние кабинки опустели, остановил колесо до пятницы.

По его словам, если бы подача электричества не была восстановлена, операция по эвакуации пассажиров заняла бы несколько часов.

Как сообщал портал "Комментарии", нынешний процесс вступления в Евросоюз несовершенен и нуждается в доработке. С таким предложением выступили французские политики. Они направили свои рекомендации в ряд стран Евросоюза для согласования. В частности, французы предлагают разделить вступление на семь этапов, каждый из которых будет иметь жесткие условия и требования.