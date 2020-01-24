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В Париже закрыли Эйфелеву башню

Сотрудники достопримечательности устроили забастовку

24 января 2020, 15:09
Автор:

• Елена Волкова

Желающие полюбоваться Парижем с Эйфелевой башни сделать это сегодня не смогут. Как сообщает местное издание Le Figaro, персонал главной достопримечательности Франции устроил забастовку, поэтому башня закрыта.

Известно, что в стране с декабря проходят национальные забастовки против пенсионной реформы, и сегодняшнее закрытие Эйфелевой башни – уже третье за эту зиму. 24 января к забастовке приобщились сотрудники достопримечательности, а так как без них обеспечить безопасность гостей невозможно, башню решили временно закрыть. При этом все желающие могут погулять и сделать фото на фоне сооружения с площадки внизу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции представили пенсионную реформу, которая вызвала стихийные забастовки и транспортный коллапс.


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Источник: https://comments.ua/
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