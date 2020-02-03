Во Франции будут бесплатно раздавать предметы роскоши, косметику и электроприборы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Во Франции принят первый в мире закон, который запрещает
уничтожать нераспроданные товары, пишет The Guardian
Закон о борьбе с отходами направлен на запрет уничтожения
непроданных или возвращенных товаров тех компаний, которые производят предметы
дизайнерские предметы роскоши.
Теперь, если товары не продались, компании-производители косметики и электронных приборов должны будут из отдавать на благотворительность или использовать повторно.
Кроме того, запрещается использование бумаги для выдачи квитанций и одноразовых пластиковых изделий, зато аптеки будут поощрять продавать определенные медицинские средства индивидуальными дозами.
Как сообщало издание "Комментарии", в связи с целью
предотвращения роста аварийности на дорогах Верховный суд страны запретил использование водителями смартфонов при движении на дорогах общего пользования,
даже при остановке автомобиля, съезде на обочину с остановкой или же остановке
с включением аварийных сигналов
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости