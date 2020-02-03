Во Франции будут бесплатно раздавать предметы роскоши, косметику и электроприборы

Во Франции принят первый в мире закон, который запрещает уничтожать нераспроданные товары, пишет The Guardian

Закон о борьбе с отходами направлен на запрет уничтожения непроданных или возвращенных товаров тех компаний, которые производят предметы дизайнерские предметы роскоши.

Теперь, если товары не продались, компании-производители косметики и электронных приборов должны будут из отдавать на благотворительность или использовать повторно.

Кроме того, запрещается использование бумаги для выдачи квитанций и одноразовых пластиковых изделий, зато аптеки будут поощрять продавать определенные медицинские средства индивидуальными дозами.

Как сообщало издание "Комментарии", в связи с целью предотвращения роста аварийности на дорогах Верховный суд страны запретил использование водителями смартфонов при движении на дорогах общего пользования, даже при остановке автомобиля, съезде на обочину с остановкой или же остановке с включением аварийных сигналов

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