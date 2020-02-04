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Во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова

Во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева

сегодня, 10:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова

В городе Лилль в номере отеля убили 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который был известен под псевдонимом Мансур Старый. Мужчина критиковал режим Рамзана Кадырова, пишет Le Point. 

На теле у мужчины обнаружили множественные раны,  а орудие убийства было найдено на месте преступления. 

Блогер публиковал в социальных сетях и видеохостинге негативные записи в адрес чеченского лидера Рамзана Кадырова. Имран также ранее заявлял, что на него уже готовилось покушение. По информации источников издания, данное убийство имеет политический окрас.

Как сообщало издание "Комментарии", в Мексике обезглавили блогера, писавшего о преступлениях наркокартелей. Обезглавленное тело блогера, писавшего под ником Эль Раскатрипас, что в переводе означает Горе-музыкант, было найдено около памятника Христофору Колумбу.


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Источник: https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/03/un-opposant-tchetchene-retrouve-mort-dans-une-chambre-d-hotel-a-lille_6028295_3224.html
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