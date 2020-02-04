Во Франции зарезали блогера, который критиковал Кадырова

В городе Лилль в номере отеля убили 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который был известен под псевдонимом Мансур Старый. Мужчина критиковал режим Рамзана Кадырова, пишет Le Point.

На теле у мужчины обнаружили множественные раны, а орудие убийства было найдено на месте преступления.

Блогер публиковал в социальных сетях и видеохостинге негативные записи в адрес чеченского лидера Рамзана Кадырова. Имран также ранее заявлял, что на него уже готовилось покушение. По информации источников издания, данное убийство имеет политический окрас.

Как сообщало издание "Комментарии", в Мексике обезглавили блогера, писавшего о преступлениях наркокартелей. Обезглавленное тело блогера, писавшего под ником Эль Раскатрипас, что в переводе означает Горе-музыкант, было найдено около памятника Христофору Колумбу.

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