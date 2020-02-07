Макрон предупредил о гонке ядерных вооружений в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Военной академии в Париже, не исключил новой гонки вооружений в Европе. Глава государства представил новую ядерную доктрину страны, сообщает "Немецкая волна".



"Они (европейцы — ред.) могут уже в скором времени столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений", - заявил Макрон.



По словам французского президента, избежать гонки вооружений позволит "стратегический диалог" по проблеме ядерного устрашения и создание основ совместной международной стратегии по контролю за вооружениями.



Макрон отметил, что подписанные ранее соглашения о контроле над вооружениями подвергаются угрозе. Речь идет о выходе США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Французский лидер подчеркнул, что безопасность европейцев в долгосрочной перспективе можно обеспечить только с помощью прочного альянса с США.



"Но наша безопасность также неизбежно зависит от большей способности к автономным действиям европейцев", - добавил Макрон.



Президент Франции отметил, что ядерный арсенал страны был сокращен и теперь насчитывает менее 300 боеголовок. Он добавил, что после Brexit Франция осталась единственной ядерной державой в Евросоюзе.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее президент США Дональд Трамп заявил о попытках России договориться о подписании соглашения по контролю над вооружениями и ядерным оружием.

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