Французское правительство пересядет на экологические автомобили

Президент Франции Эммануэль Макрон будет использовать для передвижений автомобиль с гибридным двигателем. На экологический транспорт также пересядут его министры. Это одно из нововведений властей по сокращению углеродных выбросов.

В правительственной программе также предусмотрена выплата премий госслужащим, которые будут использовать электромобили и велосипеды. С июля чиновникам будут выплачивать годовую премию в размере 200 евро.

Министрам также рекомендуют использовать железнодорожный транспорт вместо авиаперелетов. Министр экологии Франции уже успела заявить, что рабочую поездку на север Франции она совершит поездом. В ближайшее время ожидается, что президент Макрон объявит о новых мерах по защите наивысшей точки Западной Европы — горного пика Монблан.

Как сообщал портал "Комментарии", Еврокомиссия намерена предоставить странам ЕС 100 млрд евро за уменьшение выбросов углекислого газа.

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