Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Франция Французское правительство пересядет на экологические автомобили
НОВОСТИ Все новости

Французское правительство пересядет на экологические автомобили

Власти Франции развивают экологические программы

сегодня, 16:11
Автор:

• Сергей Медведев

Французское правительство пересядет на экологические автомобили

Президент Франции Эммануэль Макрон будет использовать для передвижений автомобиль с гибридным двигателем. На экологический транспорт также пересядут его министры. Это одно из нововведений властей по сокращению углеродных выбросов.

В правительственной программе также предусмотрена выплата премий госслужащим, которые будут использовать электромобили и велосипеды. С июля чиновникам будут выплачивать годовую премию в размере 200 евро.

Министрам также рекомендуют использовать железнодорожный транспорт вместо авиаперелетов. Министр экологии Франции уже успела заявить, что рабочую поездку на север Франции она совершит поездом. В ближайшее время ожидается, что президент Макрон объявит о  новых мерах по защите наивысшей точки Западной Европы — горного пика Монблан.

Как сообщал портал "Комментарии", Еврокомиссия намерена предоставить странам ЕС 100 млрд евро за уменьшение выбросов углекислого газа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...