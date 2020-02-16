Во Франции разбился туристический самолет

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Туристический
самолет потерпел крушение во Франции сегодня днем. Об авиакатастрофе
информирует телеканал France 3, ссылаясь на данные спасателей и местной власти.
Так, около
13:00 на юге страны в городе Крейссель разбилось небольшое воздушное судно: пассажирский
самолет Piper PA-28, вылетевший из Ангулема, попал в аварию неподалеку от
взлетно-посадочных полос на аэродроме "Мийо-Ларзак". Сообщается, что пилот неожиданно
перестал контролировать полет. После падения самолет загорелся. Издание
отмечает, что в день аварии бушевали сильные ветра. Является ли непогода
причиной авиакатастрофы предстоит выяснить правоохранительным органам. Отметим,
что местный фермер уже дал показания о том, что предупреждал аварийные службы о
сильных порывах ветра.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что сегодня секретарь СНБО Украины Алексей
Данилов пребывает с рабочим визитом в Иране. Там он должен обговорить
затруднительные моменты в расследовании катастрофы самолета "МАУ", сбитого
ракетами 8 января в Тегеране. Кроме того, Данилов возложил в честь погибших
цветы на месте крушения украинского лайнера.
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