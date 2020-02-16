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Во Франции разбился туристический самолет

В результате авиакатастрофы во Франции погибло четверо человек

сегодня, 21:15
Автор:

• Таисия Ерохина

Во Франции разбился туристический самолет

Туристический самолет потерпел крушение во Франции сегодня днем. Об авиакатастрофе информирует телеканал France 3, ссылаясь на данные спасателей и местной власти.

Так, около 13:00 на юге страны в городе Крейссель разбилось небольшое воздушное судно: пассажирский самолет Piper PA-28, вылетевший из Ангулема, попал в аварию неподалеку от взлетно-посадочных полос на аэродроме "Мийо-Ларзак". Сообщается, что пилот неожиданно перестал контролировать полет. После падения самолет загорелся. Издание отмечает, что в день аварии бушевали сильные ветра. Является ли непогода причиной авиакатастрофы предстоит выяснить правоохранительным органам. Отметим, что местный фермер уже дал показания о том, что предупреждал аварийные службы о сильных порывах ветра.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пребывает с рабочим визитом в Иране. Там он должен обговорить затруднительные моменты в расследовании катастрофы самолета "МАУ", сбитого ракетами 8 января в Тегеране. Кроме того, Данилов возложил в честь погибших цветы на месте крушения украинского лайнера.


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Источник: https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aveyron/rodez/aveyron-4-morts-crash-avion-tourisme-plateau-du-larzac-1788339.html
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