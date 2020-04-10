Во Франции мужчина самоизолировался в супермаркете для просмотра порно

Во Франции зафиксировали случай необычной самоизоляции в супермаркете. Поляк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил не выходить на улицу и остался в закрытом магазине. Об этом передает местное издание 3-regions francetvinfo.

Сообщается, что случай произошел в городе По. “Изолировавшись” в закрытом магазине, мужчина решил не скучать: употреблял алкоголь и смотрел порно. На утро “карантин” в маркете был закончен. Поляк оказался настолько пьян, что скорая увезла его в больницу. Однако и там мужчина отличился: он сорвал с себя датчики для мониторинга сердца и сломал аппарат стоимостью в 15 000 евро. Правоохранители не сообщают о состоянии поляка, но говорят, что за свои выходки на карантине ему грозит тюрьма.

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