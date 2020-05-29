Франция откроет Лувр и Эйфелеву башню уже на следующей неделе

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Правительство Франции приняло решение открыть кафе,
рестораны, монументы и музеи уже со следующей недели. Французы начинают
постепенно возвращаться к обычной жизни после общенационального карантина из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой
на выступление премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.
Эпидемиологическая ситуация в Париже заметно хуже, чем в
других регионах Франции, поэтому столицы останется под пристальным
мониторингом. Почти вся территория Франции на карте коронавируса обозначено
зеленым цветом, а Париж — оранжевым.
Париж будет постепенно выходить из карантина. Например,
сначала откроются только летние террасы ресторанов и кафе. Также по всей
Франции сняли запрет на путешествия далее 100 километров, но по-прежнему
запрещают собираться группами более 10 человек.
Также Франция планирует разрешить кинотеатрам принимать
зрителей уже с 22 июня.
Как сообщал портал "Комментарии", в Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина.
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