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Франция откроет Лувр и Эйфелеву башню уже на следующей неделе

Париж постепенно возвращается к обычной жизни после карантина

29 мая 2020, 22:23
Автор:

Антон Корнилов

Франция откроет Лувр и Эйфелеву башню уже на следующей неделе

Правительство Франции приняло решение открыть кафе, рестораны, монументы и музеи уже со следующей недели. Французы начинают постепенно возвращаться к обычной жизни после общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на выступление премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Эпидемиологическая ситуация в Париже заметно хуже, чем в других регионах Франции, поэтому столицы останется под пристальным мониторингом. Почти вся территория Франции на карте коронавируса обозначено зеленым цветом, а Париж — оранжевым.

Париж будет постепенно выходить из карантина. Например, сначала откроются только летние террасы ресторанов и кафе. Также по всей Франции сняли запрет на путешествия далее 100 километров, но по-прежнему запрещают собираться группами более 10 человек.

Также Франция планирует разрешить кинотеатрам принимать зрителей уже с 22 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", в Сингапуре таксиста арестовали на 4 месяца за публикацию о продлении карантина.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52845809
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