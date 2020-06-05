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Главная Новости Мир Франция Франция не планирует вводить жесткий карантин в случае второй волны коронавируса
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Франция не планирует вводить жесткий карантин в случае второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса может быть осенью, считают эксперты

сегодня, 18:40
Автор:

Антон Корнилов
Франция не планирует вводить жесткий карантин в случае второй волны коронавируса

Франция не планирует повторно объявлять общенациональный карантин со строгими ограничениями и другими мерами осенью даже в случае возникновения второй волны распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании "Европейская правда" со ссылкой на комментарий главы Ученого совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси в интервью Le Parisien.

Правительство Франции созвало совет для консультацией по мера противодействия распространению пандемии коронавируса Covid-19. Совет разработал стратегию на следующие месяцы, среди которых предусмотрено четыре потенциальных сценария до конца 2020 года.

Среди вариантов полное исчезновение вируса или его низкий уровень, территориальная критическая ситуация, медленное ухудшение ситуации в целом к осени или, худший сценарий, возвращение к критической ситуации. При этом Жан-Франуса Дельфресси заявил, что даже при худшем сценарии Франция не планирует возвращаться ко всеобщей общенациональной изоляции.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция откроет Лувр и Эйфелеву башню уже на этой неделе.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/5/7110758/
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