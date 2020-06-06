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Во Франции из непроданного вина будут делать антисептик

Правительство Франции решило выкрутиться из ситуации низких продаж вина и пустить непроданное спиртное в производство антисептика

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
Во Франции из непроданного вина будут делать антисептик

Во Франции решили из непроданного вина делать антисептик для рук или же перерабатывать напиток в обычный спирт, передает Guardian.

Сообщается, что во Франции из-за коронавируса сильно упали продажи вина. Чтобы восполнить пробелы производства, власти нашли такой выход – приказали французским виноделам перерабатывать непроданное вино в дезинфицирующий гель для рук и этанол. На перегонку планируют потратить около 3 млн гектолитров. Спирт, полученный в процессе дистилляции, будет использоваться фармацевтической и косметической промышленностью, а также для производства дезинфицирующего средства для рук.

Отметим, что виноделы пострадали из-за закрытия баров и ресторанов во Франции и за рубежом. А экспорт в США, который сократился вдвое после того, как Трамп ввел штрафные 25-процентные тарифы в октябре прошлого года, продолжил снижаться после вспышки коронавируса.

К инициативе Франции уже готовы присоединиться итальянские виноделы.

Напомним, французское правительство окажет поддержку владельцам электромобилей.

Как ранее писали "Комментарии", в Беларуси запустили производство водки, которую можно использовать как антисептик.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/05/french-winemakers-to-turn-unsold-wine-into-hand-gel
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