Во Франции из непроданного вина будут делать антисептик

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Таисия Ерохина
Во Франции решили из непроданного вина делать антисептик для рук или же перерабатывать напиток в обычный спирт, передает Guardian.
Сообщается, что во Франции из-за коронавируса сильно упали продажи вина. Чтобы восполнить пробелы производства, власти нашли такой выход – приказали французским виноделам перерабатывать непроданное вино в дезинфицирующий гель для рук и этанол. На перегонку планируют потратить около 3 млн гектолитров. Спирт, полученный в процессе дистилляции, будет использоваться фармацевтической и косметической промышленностью, а также для производства дезинфицирующего средства для рук.
Отметим, что виноделы пострадали из-за закрытия баров и ресторанов во Франции и за рубежом. А экспорт в США, который сократился вдвое после того, как Трамп ввел штрафные 25-процентные тарифы в октябре прошлого года, продолжил снижаться после вспышки коронавируса.
К инициативе Франции уже готовы присоединиться итальянские виноделы.
Напомним, французское правительство окажет поддержку владельцам электромобилей.
Как ранее писали "Комментарии", в Беларуси запустили производство водки, которую можно использовать как антисептик.
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