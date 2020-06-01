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"G7 с участием Путина": Британия выразила острый простест

Правительство Британии заявило, что категорически против всяких попыток по возвращению России в состав G7

1 июня 2020, 20:12 comments1204
Автор:

Екатерина Белоброва

"G7 с участием Путина": Британия выразила острый простест

Британское правительство Бориса Джонсона заявило о готовности ветировать любую попытку по реадмиссии Российской Федерации в состав Большой Cемерки. Об этом сообщает журнал Independent.

Так, в Лондоне отметили, что российский президент Владимир Путин будет присутствовать на саммите G7, которую собирает глава Белого Дома Дональд Трамп, в качестве гостя. 

"Британия будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в G7. Таким образом правительство страны выразило свою позицию касательно инициативы американского президента Дональда Трампа о расширении группы", - сообщает западная пресса.

Отметим, что Российская Федерация была исключена из состава Большой Восьмерки после того, как аннексировала Крымский полуостров. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что саммит G7, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с июля на сентябрь, пройдет на одной из резиденций Дональда Трампа, где он традиционно играет с партнерами в гольф. Это объясняется тем, что резиденция Кэмп-Дэвид находится рядом со столицей США Вашингтоном в штате Мэриленд, поэтому это место будет удобным для доступа сотрудников различных медиаресурсов.


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/g7-russia-uk-veto-putin-trump-boris-johnson-a9542421.html
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