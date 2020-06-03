kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9608.89

ETH/USD

241.55

LTC/USD

47.24

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир G7 Германия наотрез отказалась видеть Россию на саммите G7
commentss НОВОСТИ Все новости

Германия наотрез отказалась видеть Россию на саммите G7

Германия ответила протестом на приглашение президента России Владимира Путина на приближающийся саммит G7 в качестве гостя

сегодня, 21:19
Автор:

Екатерина Белоброва

Германия наотрез отказалась видеть Россию на саммите G7

Правительство Германии обозначило, что Россия была исключена из группы государств G7 из-за аннексии Крыма и сейчас оснований для возвращения российских элит в Большую Семерку нет. Об этом передает агентство "Европейская правда", ссылаясь на пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта.

"Специально по России с 2014 года действует решение, что вместо тогдашнего формата G8 встречи проводятся в формате G7 до дальнейшего уведомления. И основание для этого решения сохраняется, так как оно было принято на основании аннексии Крыма, что противоречит международному праву, а ведь аннексия продолжается до сих пор", - заявил Зайберт.

Также он добавил, что именно Россия имеет все полномочия для разрешения действующего конфликта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Великобритании заняло такую же позицию и раскритиковало Дональда Трампа за приглашение на саммит G7 Владимира Путина.

"Британия будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в G7. Таким образом правительство страны выразило свою позицию касательно инициативы американского президента Дональда Трампа о расширении группы", - сообщает западная пресса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/3/7110698/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!