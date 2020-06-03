Германия наотрез отказалась видеть Россию на саммите G7

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Правительство Германии обозначило, что Россия была исключена из группы государств G7 из-за аннексии Крыма и сейчас оснований для возвращения российских элит в Большую Семерку нет. Об этом передает агентство "Европейская правда", ссылаясь на пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта.
"Специально по России с 2014 года действует решение, что вместо тогдашнего формата G8 встречи проводятся в формате G7 до дальнейшего уведомления. И основание для этого решения сохраняется, так как оно было принято на основании аннексии Крыма, что противоречит международному праву, а ведь аннексия продолжается до сих пор", - заявил Зайберт.
Также он добавил, что именно Россия имеет все полномочия для разрешения действующего конфликта.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Великобритании заняло такую же позицию и раскритиковало Дональда Трампа за приглашение на саммит G7 Владимира Путина.
"Британия будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в G7. Таким образом правительство страны выразило свою позицию касательно инициативы американского президента Дональда Трампа о расширении группы", - сообщает западная пресса.
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