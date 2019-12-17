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В Германии хотят ввести единый стандарт для марихуаны

В Германии намерены уровнять количество марихуаны, которое можно иметь при себе

17 декабря 2019, 10:59
Автор:

• Сергей Медведев

В Германии намерены ввести общегосударственный стандарт для разрешенного количества марихуаны. Об этом заявила комиссар по вопросам наркотиков Даниэла Людвиг.

По мнению чиновницы, собственные правила в каждой федеральной земле вызывают сложности в контроле. Так, в Гамбурге разрешено иметь 6 граммов конопли, в Берлине — 15. В целом каннабис в Германии вне закона, однако за "небольшое количество" растения уголовная ответственность не предусмотрена.

В марте 2017 года в Германии разрешили использовать каннабис в качестве лекарственного средства. Некоторые немецкие политики неоднократно заявляли, что ФРГ может пойти на легализацию марихуаны для личного употребления.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции приняли закон, который разрешает использовать марихуану в медицинских целях. Право использовать продукт получат около трех тысяч пациентов.

Источник: https://www.dw.com/
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