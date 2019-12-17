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"Это нужно увидеть!": на Рождество Германию украсит 17 млрд лампочек

Это количество превышает миллиард прошлогодних праздничных конструкций

17 декабря 2019, 19:49
Автор:

• Екатерина Белоброва

Во время празднования Рождества и Нового года в Германии вообще гореть около 17 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах. Об этом свидетельствуют результаты опроса на заказ компании Lichtblick, ежегодно проводящей подобные подсчеты, передает "Интерфакс-Украина".

Одной из причин увеличения количества используемых лампочек является рост популярности светодиодов, которые, хотя и нужны в большем количестве, потребляют гораздо меньше электроэнергии. В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 77% немцев по сравнению с 72% в прошлом году, и только 13% в дальнейшем украшают дома только с помощью ламп накаливания (в 2018 году - 17%).

"Благодаря развитию технологий время холодного белого освещения LED на Рождество позади - сейчас есть гирлянды и рождественские украшения, имеют теплый белый оттенок", - заявил пресс-секретарь Lichtblick Фолькер Вальцер.

На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 510 млн кВт-ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению города, насчитывает около 170 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно EUR153 млн.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самой дорогой в мире рождественской елке, установленной в отельном комплексе на юге Испании.

Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/631003.html
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