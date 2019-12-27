Германия продала за рубеж рекордное количество оружия

Германия получила от экспорта оружия 7,95 млрд евро. Эксперты называют эту цифру рекордной. За 11 месяцев текущего года объемы продаж выросли на 65% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Министерство экономики ФРГ сообщило, что доход от продажи оружия, военных транспортных средств и кораблей побил предыдущий рекорд 2015 года. Больше всего оружия ФРГ поставила в Венгрию (1,77 млрд евро). Далее в списке крупнейших покупателей стоит Египет (802 млн евро). На третьем месте среди покупателей немецких вооружений находятся США (483 млн евро).

Поставки оружия в третьи страны, которые не входят ни в ЕС, ни в НАТО сократились с 52,9% до 44,2% за последний год, однако половина из 10 экспортных направлений все еще приходится на эти государства.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Германии отказали в продаже военного вооружения Турции. Подобное решение немецкое правительство приняло после того, как Турция инициировала военную операцию в Сирии.