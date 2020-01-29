Германия откажется от бурого угля

Правительство ФРГ решило отказаться от использования бурого угля на ТЭС. Экологическая программа будет осуществляться в несколько этапов.

Власти Германии одобрили законопроект, в котором предусмотрено прекращение производства электроэнергии, которое вредит окружающей среде. Предполагается, что полный отказ от бурого угля должен произойти не позднее 2038 года. Специалисты-энергетики представили концепцию перехода на экологически более чистое производство еще год назад. Программа предусматривает государственные дотации для ТЭС и открытых шахт за досрочное закрытие производства — на это из бюджета выделят 4,35 млрд евро. Помимо компенсаций компаниям, правительство намерено потратить около 5 млрд евро на пенсии и пособия работникам этих предприятий.

После утверждения правительством, данный законопроект должны рассмотреть депутаты парламента. Принятие самого закона ожидают к лету.

Как сообщал портал "Комментарии", Еврокомиссия намерена предоставить странам ЕС 100 млрд евро за уменьшение выбросов углекислого газа.

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