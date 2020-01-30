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В Берлине провели перепись бездомных

Волонтеры провели опрос бездомных на улицах Берлина

сегодня, 15:15
Автор:

• Сергей Медведев

В Берлине впервые запустили инициативу по подсчету бездомных людей. Перепись должна охватить все районы города. Более 2,5 тыс. добровольцев вышли на улицы немецкой столицы поздним вечером. Волонтеры проверяли места под мостами, палатки, подвалы и другое "жилье". Добровольцы использовали анкету  и опрашивали людей на улицах.

Первоначально для участия в акции зарегистрировалось 3700 человек, однако реальных участников, среди которых много студентов, оказалось чуть более 2600 добровольцев.

Отмечается, что это первая попытка берлинских властей точно оценить количество бездомных. Перепись проводят с целью распределения социальной помощи нуждающимся. О результатах станет известно 7 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", в США жилье для бездомных изготовят на 3D-принтере.


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Источник: https://www.dpa.com/en/
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