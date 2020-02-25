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В Германии во время карнавала авто наехало на толпу, 30 пострадавших

В немецком городе Фолькмарзен автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего много людей пострадали

сегодня, 09:26
Автор:

• Наталья Шевченко

В Германии во время карнавала авто наехало на толпу, 30 пострадавших

Во время карнавала в немецком городе Фолькмарзен автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего пострадали 30 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Bild.

В связи с инцидентом некоторые пострадавшие получили опасные для жизни травмы. Среди серьезно травмированных также есть дети. 

Полиция задержала водителя на месте происшествия, им оказался 29-летний местный житель Морис П., сейчас он находится в больнице с серьезными травмами головы.

По данным полиции, парень специально направил авто в толпу. Генеральная прокуратура расследует инцидент как попытку убийства, мотивы нападавшего пока неизвестны, но они не исключают, что у мужчины проблемы с психикой.

"Он не был пьян, но его пока нельзя допросить из-за травмы", - сказал генеральный прокурор Александр Бедл.


Как сообщало издание "Комментарии", в румынском городе Крайова на авторалли гоночный автомобиль вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей.

Водитель гоночного автомобиля не справился с управлением на одном из крутых виражей трассы. В это время на тротуаре люди наблюдали за гонкой.  В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых двое детей.


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Источник: https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
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