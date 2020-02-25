В Германии во время карнавала авто наехало на толпу, 30 пострадавших

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Во время карнавала в немецком городе Фолькмарзен автомобиль
наехал на пешеходов, в результате чего пострадали 30 человек, семь из них
находятся в тяжелом состоянии, сообщает Bild.
В связи с инцидентом некоторые пострадавшие получили
опасные для жизни травмы. Среди серьезно травмированных также есть дети.
Полиция задержала водителя на месте происшествия, им оказался 29-летний местный житель Морис П., сейчас он находится в больнице с серьезными травмами головы.
По данным полиции, парень специально направил авто в толпу.
Генеральная прокуратура расследует инцидент как попытку убийства, мотивы
нападавшего пока неизвестны, но они не исключают, что у мужчины проблемы с
психикой.
"Он не был пьян, но его пока нельзя допросить из-за травмы", - сказал генеральный прокурор Александр Бедл.
Как сообщало издание "Комментарии", в румынском городе Крайова на авторалли гоночный автомобиль вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей.
Водитель гоночного автомобиля не справился
с управлением на одном из крутых виражей трассы. В это время на тротуаре люди
наблюдали за гонкой. В результате аварии пострадали шесть человек, среди
которых двое детей.
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