В Германии во время карнавала авто наехало на толпу, 30 пострадавших

Во время карнавала в немецком городе Фолькмарзен автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего пострадали 30 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Bild.



В связи с инцидентом некоторые пострадавшие получили опасные для жизни травмы. Среди серьезно травмированных также есть дети.



Полиция задержала водителя на месте происшествия, им оказался 29-летний местный житель Морис П., сейчас он находится в больнице с серьезными травмами головы.

По данным полиции, парень специально направил авто в толпу. Генеральная прокуратура расследует инцидент как попытку убийства, мотивы нападавшего пока неизвестны, но они не исключают, что у мужчины проблемы с психикой.



"Он не был пьян, но его пока нельзя допросить из-за травмы", - сказал генеральный прокурор Александр Бедл.





Как сообщало издание "Комментарии", в румынском городе Крайова на авторалли гоночный автомобиль вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей.

Водитель гоночного автомобиля не справился с управлением на одном из крутых виражей трассы. В это время на тротуаре люди наблюдали за гонкой. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых двое детей.



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