Немецкая полиция провела рейды неонацистского движения по всей стране

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Немецкая полиция
провела обыски в помещениях по всей стране, связанных с антисемитским
ультраправым движением под названием Reichsbürger (граждане рейха). Об этом
сообщает ВВС.
В ходе рейдов в 10 из
16 штатов Германии были изъяты огнестрельное оружие и неонацистская пропаганда.
Целевая группа "Объединенные немецкие народы и племена" считается частью
рейхсбюргера, члены которого отвергают немецкое государство как юридическое
лицо.
В Министерстве
внутренних дел Германии заявили, что будут бороться с расизмом даже в кризисные
времена. По некоторым оценкам, у движения рейхсбюргеров есть около 19 тыс
членов в Германии. Именно их подозревают в распространении расистских угроз и
пропаганды.
Впервые министр
внутренних дел Германии запретил группу, связанную с этим движением. Причиной
этому стала цепочка предыдущих событий. В феврале 2020 года боевик, которого
власти связали с ультраправыми теориями заговора, убил 9 человек иностранного
движения в западном городе Ханау.
В октябре 2017 года член движения рейхсбюргеров был приговорен к пожизненному заключению в Баварии за убийство полицейского во время рейда на его дом в 2016 году. Помимо рейдов, которые были предприняты правительством против ультраправых групп, власти также взяли под контроль часть ультраправой политической партии и запретили деятельность неонацистской группировки.
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