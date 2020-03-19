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Немецкая полиция провела рейды неонацистского движения по всей стране

В Германии прошли рейды полиции, в ходе которых изъяли оружие и пропаганду

сегодня, 21:05
Автор:

• Антон Варанов

Немецкая полиция провела рейды неонацистского движения по всей стране

Немецкая полиция провела обыски в помещениях по всей стране, связанных с антисемитским ультраправым движением под названием Reichsbürger (граждане рейха). Об этом сообщает ВВС.

В ходе рейдов в 10 из 16 штатов Германии были изъяты огнестрельное оружие и неонацистская пропаганда. Целевая группа "Объединенные немецкие народы и племена" считается частью рейхсбюргера, члены которого отвергают немецкое государство как юридическое лицо.

В Министерстве внутренних дел Германии заявили, что будут бороться с расизмом даже в кризисные времена. По некоторым оценкам, у движения рейхсбюргеров есть около 19 тыс членов в Германии. Именно их подозревают в распространении расистских угроз и пропаганды.

Впервые министр внутренних дел Германии запретил группу, связанную с этим движением. Причиной этому стала цепочка предыдущих событий. В феврале 2020 года боевик, которого власти связали с ультраправыми теориями заговора, убил 9 человек иностранного движения в западном городе Ханау.

В октябре 2017 года член движения рейхсбюргеров был приговорен к пожизненному заключению в Баварии за убийство полицейского во время рейда на его дом в 2016 году. Помимо рейдов, которые были предприняты правительством против ультраправых групп, власти также взяли под контроль часть ультраправой политической партии и запретили деятельность неонацистской группировки.

Как сообщал портал "Комментарии", в маленьком городке Италии остановили распространение коронавируса с помощью тестирования.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-51961069
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