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Скандальный взлом электронной почты Меркель: в похищении переписки подозревают военных шпионов из России

Стало известно, как российские хакеры похитили электронную переписку канцлера Германии Ангелы Меркель несколько лет назад

сегодня, 17:49
Автор:

• Таисия Ерохина

Скандальный взлом электронной почты Меркель: в похищении переписки подозревают военных шпионов из России

Около 5 лет назад взломать электронную почту и похитить переписку Ангелы Меркель могли хакеры, работающие на военную разведку России. Об этом сообщает немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI).

Сообщается, что во время атаки на бундестаг в 2015 году взломщикам удалось получить доступ к 2 электронным почтовым ящикам депутатского бюро Меркель и скачать переписку за последние 3 года. Украсть удалось около 16 гБ данных, что включает тысячи писем немецкого канцлера.

Как выяснилось, 8 мая 2015 года в бундестаге отмечали памятную дату, среди приглашенных были послы из многих стран, в том числе, эмиссар из России. По данным материала, россиянин получил доступ к официальным компьютерам в парламентском офисе Меркель. За день до этого его атака на не удалась, но вскоре пользователь под ником Scaramouche добился успеха.

Отметим, что в ходе расследования было изъято более 300 серверов, направлены запросы на юридическую помощь в 21 страну. Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российское ГРУ.

Добавим, что 5 мая федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина. Его немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Также мужчина объявлен в международный розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) США по подозрению в участии в ряде хакерских атак.

Ранее "Комментарии" сообщали, что экс-канцлер Германии встал на сторону Путина в вопросе агрессии против Украины.


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Источник: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/angela-merkel-wie-russische-hacker-die-mailkonten-der-bundeskanzlerin-knackten-a-00000000-0002-0001-0000-000170816296
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