"Учиться на плохом примере": в Берлине приняли закон против расовой дискриминации

Сегодня парламент федеральной земли Берлин проголосовал за новый региональный закон против дискриминации, предусматривающий ужесточение ответственности за дискриминацию в отношении граждан со стороны госслужащих и полиции. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на немецкое радио Rbb.

Отмечается, что, несмотря на большинство депутатов, которые проголосовали в поддержку этого закона, были и те, кто скептически отнесся к такой инициативе правительства. Например, лидер берлинского отделения Христианско-Демократического союза Кай Вегнер отметил, что принятый закон может стать причиной злоупотреблений, когда рядовой гражданин будет по каждой мелочи обращаться с жалобами на полицию или чиновника, обвиняя его в расовой дискриминации.

"Тогда полицейскому, в свою очередь, придется доказывать, что признаков дискриминации в его действиях не было. Получается, что это дискриминация самих полицейских", - обосновал свою позицию Вегнер.

Отметим, что закон предусматривает, что в рамках общественно-правового поля никто не может быть подвергнут дискриминации по половому, этническому или религиозному признаку, а также по причине своего мировоззрения. Закон принят регионально и его действие будет распространяться только на территории федеральной земли. Данный закон был инициирован на фоне того, что ряд европейских стран и активистов поддержали акции протеста в США, направленные на борьбу с расовой дискриминацией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США проходят крупные массовые беспорядки после того, как полицейский задушил чернокожего американца Джорджа Флойда.

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