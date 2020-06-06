Германия заставит оборудовать все автозаправки станциями для электромобилей

В правительстве Германии пообещали обязать все автозаправочные станции установить специальные электрические станции для зарядки электромобилей, чтобы устранить проблемы с заправкой экологичного транспорта и увеличить спрос на электрокары в стране. Об этом сообщили в издании Reuters.



Такое решение принято в рамках плана экономического восстановления на 146 миллиардов долларов, который включает среди прочего субсидии для покупателей и владельцев электромобилей и увеличение налогов для наказания владельцев крупных загрязняющих воздух внедорожников.

В Управлении автомобильного транзита Германии заявили, что из 168 тысяч автомобилей, которые зарегистрировали в Германии в мае 2020 года, всего 3,3% были электрическими. В 2019 году среди новых автомобилей в Германии было менее 2% электрических. Эксперты связывают низкие продажи такого вида транспорта с беспокойством водителей о необходимости заряжать автомобили.

Как сообщал портал "Комментарии", Мэр Вашингтона переименовал улицу перед Белым домом в лозунг BlackLivesMatter.

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