Германия заставит оборудовать все автозаправки станциями для электромобилей

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Антон Корнилов
В правительстве
Германии пообещали обязать все автозаправочные станции установить специальные
электрические станции для зарядки электромобилей, чтобы устранить проблемы с
заправкой экологичного транспорта и увеличить спрос на электрокары в стране. Об
этом сообщили в издании Reuters.
Такое решение принято в
рамках плана экономического восстановления на 146 миллиардов долларов, который
включает среди прочего субсидии для покупателей и владельцев электромобилей и
увеличение налогов для наказания владельцев крупных загрязняющих воздух
внедорожников.
В Управлении
автомобильного транзита Германии заявили, что из 168 тысяч автомобилей, которые
зарегистрировали в Германии в мае 2020 года, всего 3,3% были электрическими. В
2019 году среди новых автомобилей в Германии было менее 2% электрических.
Эксперты связывают низкие продажи такого вида транспорта с беспокойством
водителей о необходимости заряжать автомобили.
Как сообщал портал "Комментарии",
Мэр Вашингтона переименовал улицу перед Белым домом в лозунг BlackLivesMatter.
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