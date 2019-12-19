Правительство Великобритании призвало избавиться от слова "Brexit"

Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к госслужащим с просьбой не употреблять слово Brexit после того, как государство выйдет из состава Евросоюза. Об этом сообщает портал The Huffington Post UK.

По мнению авторов издания, таким призывом британский премьер намерен показать обществу, что процесс завершен. Предполагается, что чиновники также перестанут называть торговое соглашение с ЕС "сделкой".

"Как только мы покинем союз 31 января - все: сделка будет считаться завершенной, и речь пойдет лишь о будущих отношениях", - сообщил источник издания.

Помимо лингвистических изменений, в Соединенном Королевстве намерены ликвидировать министерство по вопросам выхода страны из ЕС. Сотрудников ведомства об этом уже предупредили, сообщил официальный представитель правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.