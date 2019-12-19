Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественскую открытку

Королевская семья на полную готовится к Рождественским праздникам. И вот, на днях герцоги Кембриджские представили праздничную открытку. Известно, что снимок опубликовали в соцсетях кадеты британских военно-воздушных сил.

Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе со своими тремя детьми сделали фотографию в поместье Анмер-холл. Члены британской королевской семьи позировали на военном ретромотоцикле: принц Уильям сидел за рулем с годовалым сыном Луи, а старшие дети 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта улыбались в камеру из люльки, в то время, как счастливая Кейт приобняла мужа. Стоит отметить, что Миддлтон лично подписала новогоднюю открытку и пожелала военным хорошего Нового года и счастливого Рождества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что супруга принца Ульяма Кейт Миддлтон тайно прошла стажировку в одном из роддомов в Лондоне. Известно, что герцогиня сосредоточена на улучшении проекта по поддержке молодых мам и детей в раннем возрасте. Также Кейт лично контролирует благотворительный фонд Royal Foundation, который принадлежит королевской семье.



