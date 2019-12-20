Королевская семья Великобритании ищет специалиста по соцсетям

В команду самой королевы Елизаветы требуется специалист по соцсетям. Соответствующая информация появилась на сайте королевской семьи, а в соцсети для поиска работы LinkedIn появилось объявление о поиске старшего специалиста по социальным сетям.

Согласно сообщению, в обязанности SMM-специалиста входит управление небольшой командой и ведение официальных аккаунтов Елизаветы Второй во всех соцсетях, в которых она зарегистрирована: Instagram, Twitter и Facebook. Именно новый сотрудник будет сообщать все важные новости королевской семьи, а также рассказывать о государственных визитах.

Предполагается, что работник будет получать от 58,5 тыс. до 65 тыс. долларов в год. Кроме того, у сотрудника будет 33-дневный ежегодный отпуск, уютный офис в Лондоне, а также бесплатные обеды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские монархи нуждаются в человеке, который будет грамотно продумывать и организовывать их поездки. Предполагается, что сотрудник будет работать по 5 часов в день в одном из офисов в Лондоне за обещанную заработную плату - 109 тысяч долларов в год.



