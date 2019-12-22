Мать "Гарри Поттера" стала самым дорогим писателем по версии Forbes

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Автор серии без преувеличения культовых книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в 2019 году стала самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии журнала Forbes. Об этом передает "Интерфакс-Украина".
По оценкам издания, за этот год она сумела заработать $92 млн и тем самым вернулась на первую строчку в рейтинге после летнего перерыва.
Издание отмечает, что заработать Роулинг помогли не только продажи ее книг в США (этот год получился для писательницы не самым удачным), сколько тематические парки и бродвейской постановки "Гарри Поттер и проклятое дитя". На продаже театральных билетов писательницы за неделю удалось заработать более $2 млн.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в некоторых книгах о Гарри Поттере - Мальчике, Который Выжил - служители католической церкви обнаружили настоящие заклинания.
"Эти книги рассказывают о магии как о чем-то одновременно хорошем и плохом — что вовсе не так. На самом деле это довольно хитрый обман", — написал пастор родителям учеников. "Проклятия и заклинания, описанные в книгах — настоящие, поэтому, читая их, человек рискует вызвать злых духов", - рассказал священник Дэн Рихилд из США.
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