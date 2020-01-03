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НОВОСТИ Все новости

Какой новогодний подарок получил сын принца Гарри и Меган Маркл

Маленький Арчи любит находиться в компании людей

сегодня, 14:50
Автор:

• Ростопира Наталья

Известно, что герцоги Сассекские проводят Рождественские праздники в Канаде, у мамы Меган. Так, члены королевской семьи наслаждаются зимними каникулами со своим 7-месячным сыном.

Несмотря на то, что маленький Арчи — член королевской семьи, подарки, полученные им на Рождество и новогодние праздники, были скромными. Как сообщает издание US Weekly, ссылаясь на инсайдера, сыну Меган Маркл и принца Гарри достались детские развивающие книги, конструктор и мини-бассейн, наполненный мягкими шариками.

Источники, близкие к королевской семье, также рассказали, что Арчи очень общительный ребенок. По их словам, самый молодой член королевской семьи очень любит находиться в компании людей и развлекаться с ними.

"Некоторые дети стесняются или нервничают из-за новых людей, но не Арчи. Он пойдет к любому, не поднимая шума", — передают западные издания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что принц Гарри переоделся в Санту и поздравил всех с Рождеством. Королевский наследник снял интересное видео с поздравлением, что стало сюрпризом для подопечных благотворительного фонда "Маленькие солдаты Скотти".

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Источник: https://www.usmagazine.com
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