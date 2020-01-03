Бывший слуга Елизаветы II рассказал о вредных привычках королевы

Сложно найти человека, который не имел бы вредных привычек, и, как оказалось, королева Елизавета II - не исключение. Как передает таблоид Hello!, ссылаясь на бывшего слугу ее Величества, не ограничивает себя в гастрономическим пристрастиях. Так, она часто употребляет вредные продукты в независимости от времени приема пищи.

Подчиненный Букингемского дворца также рассказал, что Елизавета II на завтрак предпочитает тосты с чашечкой вкусного чая. Однако единственным блюдом, перед которым королева не в силе устоять, является копченая рыба - пикша. Ей также по вкусу закуски в виде паштета, который готовят из копченого лосося, форели или скумбрии. Кроме того, она обожает шоколад и десерты: "Она выбирала все блюда с шоколадом, которые мы добавляли в меню, шоколадный пирог - один из самых любимых".

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